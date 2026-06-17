إعلام إيراني: تشييع السيد الخامنئي في العراق يوم 8 تموز

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإيرانية، فإن رئيس بلدية أعلن موعد إقامة مراسم التشييع في ، وذلك يوم 8 من شهر تموز المقبل.وقبل يومين، أعلن مستشار في عن توقعات بدخول أعداد كبيرة من الزائرين العراقيين عبر معبر للمشاركة في مراسم تشييع جثمان قائد ، مشدداً على ضرورة التنسيق في مجالي النقل وتأمين الوقود.وذكرت للأنباء أن محمد عبيري، مستشار السفير الإيراني في بغداد، صرح خلال اجتماع في مدينة مهران قائلاً: "وفقاً للتقديرات، ما يقرب من مليون شخص من مختلف فئات الشعب العراقي، بما في ذلك الحكومة والعشائر والأحزاب والجماهير الشعبية، يرغبون في حضور مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد السيد علي الخامنئي".وأضاف: "من المتوقع أن يدخل حوالي 500 إلى 600 ألف من هؤلاء الزائرين إلى عبر معبر مهران الحدودي الدولي، ثم يتوجهون بعد ذلك إلى مدن طهران وقم ومشهد".وكان أصدر مكتب حفظ ونشر آثار الشهيد السيد علي الخامنئي بياناً رسمياً أعلن فيه عن البرنامج النهائي لمراسم وداع وتشييع جثمانه وأفراد عائلته.وذكر المكتب في بيان اطلعت عليه أنه استناداً إلى البيانات السابقة الصادرة عن اللجنة، ونظراً للتخطيط والترتيبات الجارية، نحيط عموم الشعب وجميع المعزّين علماً بأن مراسم وداع وتشييع ومواراة الجثمان الطاهر للشهيد وأفراد عائلته -الدكتور مصباح كني، والسيدة بشرى الخامنئي، وزهراء حداد عادل، وزهراء محمدي كلبايكاني (رضوان الله عليهم أجمعين)- ستقام وفق الجدول الآتي:-يومي السبت 4 والأحد 5 تموز/ يوليو 2026 (الموافق 19 و20 محرم): مراسم توديع الجثمان الطاهر في مصلى الإمام (قدس سره) في طهران.-يوم الاثنين 6 تموز/ يوليو 2026 (الموافق 21 محرم): مراسم التشييع في العاصمة طهران.-يوم الثلاثاء 7 تموز/ يوليو 2026 (الموافق 22 محرم): مراسم التشييع في مدينة قم .-يوم الخميس 9 تموز/ يوليو 2026 (الموافق 24 محرم - ليلة شهادة الإمام السجاد عليه السلام): مراسم التشييع في مدينة مشهد المقدسة، تليها مراسم الدفن في الروضة الملكوتية للإمام الرضا (عليه السلام).وأضاف البيان: "ندعو عموم أبناء الشعب الشريف، وأحرار العالم، ومحبي إيران، إلى المشاركة في هذه المراسم المهيبة لتوديع القائد الشهيد، كما نتوجّه بالشكر والتقدير إلى جميع الأجهزة المعنية والمجموعات الشعبية على جهودها واستعداداتها لإقامة هذا الحدث".وأكد البيان أن "الدور المحوري في إحياء هذه المراسم يقع على عاتق الشعب الشريف بوصفه صاحب العزاء الأول، لتتجلّى صورة مهيبة لحدث شعبي استثنائي".وختم المكتب بيانه بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمراسم وبرنامجها في وقت لاحق.