واشنطن: نشر نص مذكرة التفاهم مع إيران الجمعة.. وفتح مضيق هرمز يخفض أسعار النفط

وأوضح فانس في تصريح لقناة " "، أن "ما تحققه المذكرة باختصار هو فتح بشكل فوري"، لافتاً إلى أن هذا التطور انعكس مباشرة على أسواق الطاقة من خلال انخفاض أسعار النفط وعودة تدفق الإمدادات.وأضاف أن المذكرة "توفر إطاراً يتيح لإيران الحصول على بعض المزايا والعودة إلى الاقتصاد العالمي"، مقابل التزامات محددة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجانب الباكستاني طلب تأجيل نشر النص الكامل للاتفاق لفترة مؤقتة.وبيّن أن "تحاول الدفع باتجاه نشر النص قبل الجمعة" بهدف تعزيز الشفافية وإطلاع المواطنين الأمريكيين على تفاصيل الاتفاق، مؤكداً أن الإدارة توصلت إلى "اتفاق جيد للشعب الأمريكي" على حد وصفه، مع وجود "بعض التحريفات أو المعلومات المغلوطة" حوله.ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن الاتفاق يشهد "عودة حركة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز"، الأمر الذي ساهم في تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.واختتم بالقول إن "المزايا الاقتصادية الممنوحة لإيران ستكون مشروطة بالتزامها بوقف تمويل الإرهاب والتخلي عن أي طموحات لامتلاك سلاح نووي".