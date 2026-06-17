ترامب يثير تفاعلاً في قمة السبع: “أنا الزعيم”

وبحسب ما نقلته تقارير، فقد قوبل التعليق بضحكات من القادة، فيما رد بسؤال عن حاله، قبل أن يتبادل معه حديثاً قصيراً.وتأتي هذه الأجواء في ختام قمة مجموعة السبع التي شهدت توقيع البيان الختامي، وسط حضور ترامب طوال أيام الاجتماع في مدينة الفرنسية المطلة على بحيرة جنيف.