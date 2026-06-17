ترامب: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً وفتح مضيق هرمز فوراً ينعكس على النفط والأسواق

وذكر في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً خلال 45 دقيقة من ، قبل أن يتوجه إلى قصر لتناول مع القادة الفرنسيين والأوروبيين، على أن يعود إلى الليلة.واشار الى ان زيارته كانت “ناجحة للغاية”، مشيراً إلى أن أبرز ما شغل الرأي العام هو التوصل إلى تفاهمات تتعلق بمنع من امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى “فتح فوراً”.وأضاف أن هذه التطورات انعكست على الأسواق، حيث سجلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً، في حين شهدت أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعات ملحوظة.وأكد الرئيس الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي يشهد أداءً قوياً، مع ارتفاع معدلات التوظيف إلى مستويات قياسية، وتجاوز الاستثمارات في الولايات المتحدة حاجز 19.1 تريليون دولار، بحسب وصفه، مشيراً إلى “ازدهار المصانع والأنشطة الاقتصادية”.وختم ترامب بالإشارة إلى أن “الأرقام الأخيرة لسوق الأسهم مرتفعة جداً” نتيجة ما وصفه بـ”التسوية” الاخيرة.