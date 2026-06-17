عون: مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن مذكرة ايران - امريكا.. لبنان يرفض أي ربط خارجي

وقال ، في تصريحات نقلتها الرئاسة ، إن “ مساره مستقل في المفاوضات، وإن كنا مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا، ومن ضمنها إيران”، مؤكداً أن هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة التفاوض.وأضاف أن “الأسبوع المقبل ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات، ونأمل أن تكون أكثر إيجابية، في ظل اهتمام كبير من بالملف اللبناني”.وأكد أن “الدولة اللبنانية سيدة قرارها، ولأول مرة هي التي تقوم بالتفاوض، ولا أحد يفاوض عنها”، مطمئناً اللبنانيين إلى أن “لا أحد يربط لبنان بأي ، وأي تسوية ستكون من خلال الدولة اللبنانية وليس على حسابها”.