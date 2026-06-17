ايران تنفي مزاعم عدم حضور مسؤوليها الى سويسرا لتوقيع مذكرة التفاهم مع امريكا

وأوضحت الوكالة أن الأنباء التي تم تداولها بشأن إلغاء سفر الوفد الإيراني إلى “كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن مصادرها أن العمل على نص اتفاقية إنهاء القتال في جميع الجبهات، بما فيها ، قد اكتمل فجر يوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاتفاق من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.وكانت بعض صفحات مواقع التواصل قد أشارت الى إلغاء توقيعها لمذكرة التفاهم يوم الجمعة، بسبب الاعتداءات على لبنان.