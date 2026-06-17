إيران ترد على تهديدات ترامب بالقصف: قواعدكم ستتحول إلى متاحف للعِبرة

وقال رضائي في منشور على منصة “إكس”، إن هذه التصريحات تمثل “انتهاكاً للبند الأول من التفاهم”، معتبراً أن الحديث عن خيار القصف يتعارض مع الالتزامات المعلنة.وأضاف أن “أُجبرت على تحسين سلوكها” عبر وقف بعض السياسات ورفع جزء من القيود.وحذّر المسؤول الإيراني من أنه في حال التفكير مجدداً بخيار القصف، فإن “قواعد في المنطقة ستتحول إلى متاحف للعبرة”.وكان قد وجه تحذيراً شديد اللهجة الى بقوله: "إن لم يحسن الإيرانيون التصرف، فسنعاود إسقاط القنابل على رؤوسهم".