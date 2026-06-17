واشنطن وطهران يدرسان توقيع مذكرة التفاهم اليوم

ونقلت أكسيوس عن المصادر قولها ان " وطهران والوسطاء يناقشون إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا إلى اليوم".وأضافت ان "النقاش بشأن تسريع يهدف لفتح قبل الجمعة لاتفاق الطرفين على ذلك"، مشيرة الى ان "اجتماع وفدي وإيران قائم الجمعة في حتى لو تم تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم".