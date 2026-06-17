الأمين العام لحزب الله يعلن إصابة 1347 إسرائيليا

وقال قاسم في كلمة له بالمجلس العاشورائي المركزي تابعتها ، "نهنّئ الشعب الإيراني والمقاومة ودول وشعوب المنطقة بهذا النصر الكبير"، مقدما الشكر "لإيران على ربط ساحة كمقاومة وشعب بقوة الاستعداد للتضحية وإرغام " " على وقف العدوان".وأضاف ان "أهداف الحرب كانت إسقاط النظام وإعدام الحياة العزيزة في وهذا الهدف سقط وتغير الاتجاه"، لافتا الى ان " جبروت الطغيان الأميركي انكسر وفشل مشروعه الاستعماري لإيران ببركة التضحيات الكبرى".وبين ان " قدمت تضحيات كبرى على رأسها الولي الإمام الشهيد السيد الخامنئي وكل القادة والمسؤولين وأبناء الشعب"، لافتا الى ان "إيران باتت قوة معتبرة لها كلمتها في المنطقة والعالم وموازين القوى ستتغير باتجاه الأفضل لمصلحة شعوب المنطقة".وتابع ان "المقاومة في لبنان هي في مواجهة العدوان الإسرائيلي"، لافتا الى انه "منذ عام 1948 كانت "إسرائيل" تريد لبنان العاجز لاحتلاله وابتلاعه وبكل صراحة أعلن نتنياهو أنه يريد "إسرائيل الكبرى".وتابع "هناك أناس لا ترى ولا تسمع والوقائع على الأرض تدل على التوسع الإسرائيلي ونحن لا نتحدث عن نوايا توسعية بل عن توسع"، موضحا "اننا لا نتحدث عن نوايا عدوانية بل نتحدث عن عدوان ولا نتحدث عن هدف إجرامي بل نتحدث عن إجرام".واكد ان "مشروعهم إنهاء عسكرياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً بما يعني إبادة وإعدام شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني"، لافتا الى ان "هذه خطتهم ليسهل لهم ابتلاع لبنان وهم لا يكتفون بمن يقاتلهم فقط وإنما يريدون أن يستعبدوا المنطقة".واكد ان "الخطر وجودي ونحن لا نقاتل من أجل رقعة أرض بل ندافع عن وجود وحياة وأرض ومستقبل وخط ومسار"، موضحا ان "المقاومة امتداد يؤمن بالتحرير ويعمل لتحقيقه".وبين "اننا كسرنا مشروع "إسرائيل" ولم نمكّنها من أن تقتلنا وأن تسيطر على أرضنا وتستقر فيها وأن تحقق مشروع "إسرائيل الكبرى"، لافتا الى "اننا كسرنا المشروع الإسرائيلي وما أعظم هذه المقاومة وشعبها الذي دفع الثمن الكبير في مواجهة أخطر مشروع ضد لبنان".وذكر "لو لم نقف لما بقي لبنان بعد سنوات ولو لم تثبت المقاومة وشعبها لما أمكن إنقاذ لبنان"، داعيا الى "الاستفادة من هذه المحطة المفصلية التي نحن فيها بعد الاتفاق لطرد إسرائيل".وأشار الى "اننا لم نستطع أن نمنع بعض من العودة إلى الجبهة رغم الإصابة عدة مرات"، موضحا ان "هذه المقاومة أثبتت حضورها وشنت 3185 عملية في العصف المأكول بمعدل 30 عملية في اليوم".ولفت الى ان "عدد آليات العدو المستهدفة 518 آلية وعدد الطائرات المستهدفة 85 حيث أسقطنا 12 مسيرة و12 محلقة وأصبنا مروحية"، موضحا ان "الإصابات عند العدو الإسرائيلي 1347 إصابة والجريح عندهم مثل القتيل لأنه يأتي غصباً عنه إلى الحرب".واكد "نحن أقوياء وهذا عامل مهم جداً يجب أن نبني عليه فنحن الأرض والتراب والشجر والهواء والدم القاني"، لافتا الى "اننا السلاح القاطع والبأس في الميدان والشعب الذي جبل جسده بأرض الجنوب وروحه بخالق الأرض والسماء وأبناؤه بالشهداء".