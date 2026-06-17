ترامب يكشف عن خلاف مع نتنياهو

وقال إن الاتفاق مع يحقق أهداف المتمثلة في منع من امتلاك سلاح نووي وفتح ، مضيفاً أن انخفاض أسعار النفط جاء نتيجة مباشرة لهذا الاتفاق.وأوضح أن كانت تواجه احتمال استمرار التصعيد العسكري، قائلاً إن “الأيام الماضية كانت صعبة للغاية”، وإن واشنطن أبلغت الجانب الإيراني بإمكانية استئناف القصف في حال عدم التوصل إلى اتفاق.وأشار ترامب إلى أن الاتفاق حال دون استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أنه ناقش تفاصيله مع قادة مجموعة السبع الذين أبدوا ارتياحهم للتوصل إليه.وختم ترامب بالقول إنه أبرم الاتفاق لتجنب “ اقتصادية” محتملة، ولضمان استقرار أسواق .