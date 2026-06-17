​واشنطن تلمح لتخفيف العقوبات عن إيران

وقال المسؤول، "بقدر ما تلتزم بالمسائل النووية سيتم تخفيف العقوبات عنها".

وأضاف "إذا لم يتم الالتزام بما هو متوقع فسنكتشف ذلك خلال أيام أو أسابيع لا أشهر"، لافتا الى أن " أصبحت تسيطر على الخط الجنوبي لمضيق هرمز والحصار كان فعالا".



وكان دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومصدر مطلع كشفا، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يدرسون إمكانية توقيع مذكرة التفاهم عن بُعد اليوم.