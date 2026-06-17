البيت الأبيض: اصبحنا نسيطر على الخط الجنوبي لمضيق هرمز وضرر مرافق ايران النووية كبير

ونقلت وسائل إعلامية عن مسؤول للبيت الأبيض قوله ان " أصبحت تسيطر على الخط الجنوبي لمضيق هرمز"، مبينا ان "الحصار كان فعالا".وأضاف انه "تم إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تطبيق مذكرة التفاهم والتزام الطرفين في الاتفاق النهائي مستقبلا"، مشيرا الى ان " لن تحاول الاقتراب من المواد النووية المخصبة وإذا حاولت فسيتم التعامل معها فورا".وبين ان "الضرر الذي لحق بالمرافق النووية الإيرانية كان كبيرا وفعالا جدا"، موضحا ان "هناك تواصل بين وواشنطن ربما كل ساعة أو يوميا لكن الثقة بينهما ما زالت ضعيفة جدا".وتابع "سيتم اعتماد الاتفاق النهائي عبر قرار ملزم من "، موضحا ان "اجتماع سيكون مهما جدا بشأن المرحلة التالية لأن الوثيقة الحالية تعكس نيات الأطراف".وأشار الى ان "الولايات المتحدة تلتزم فور توقيع مذكرة التفاهم بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الإيراني"، لافتا الى ان "تدمير المواد النووية المخصبة أو إخراجها من إيران في صدارة أولويات ".