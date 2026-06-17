العدل الأمريكية تكشف عن محاولة جديدة لاغتيال ترامب

وكان (FBI) قد أعلن في وقت سابق عن إحباط هذه المؤامرة. وحسب التحقيقات، خطط المهاجمون لاستخدام طائرات مسيرة مفخخة لتعطيل النزال خلال البطولة وإثارة حالة من الذعر لدفع الحشود نحو الإخلاء الإجباري، مما يضعهم مباشرة تحت مرمى نيران القناصة.وحدد المكتب هوية 23 شخصا من المتورطين في المخطط، حيث جرى اعتقال خمسة منهم حتى الآن. ويواجه المتهمون عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن مدى الحياة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار.وجاء في البيان: "توجّه وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية ضد خمسة أفراد لضلوعهم في خطة تآمرية كانت تستهدف اغتيال وأفراد من عائلته، بالإضافة إلى كبار المسؤولين وشخصيات أخرى كانت متواجدة في حدث رياضي لبطولة UFC أقيم بساحة يوم الأحد الماضي".وذكرت الوزارة في بيانها أن المتورطين أجروا استعدادات مكثفة لتنفيذ الجريمة، شملت الاستعانة بلقطات الأقمار الصناعية للعاصمة ، فضلا عن تنظيم معسكرات تدريبية على الرماية في مناطق صحراوية، وأشارت التحقيقات إلى أن عناصر الشبكة أعربوا عن مناهضتهم للتشريعات الأمريكية، ووجهوا انتقادات حادة للتعديل الأول للدستور.ووصف نائب الرئيس، جي دي فانس، الهجوم الذي تم إحباطه بأنه كان 'ضعيف الإعداد والتنظيم'، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الخطاب السياسي والعنف في قد خرجا عن السيطرة.ووفقا لبيانات الفيدرالي (FBI)، الخلية التي خططت للعملية لا تتبع لتنظيم خارجي، بل هي مجموعة متطرفة محلية، تطلق على نفسها اسم "الفيلق المسيحي الأمريكي" وهي تطرح شعارات ذات طابع ديني متطرف ومناهض للحكومة الأمريكية.