ترامب يكشف عن موعد جديد للتوقيع على اتفاق مع إيران

كشف الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن عن موعد جديد يخص التوقيع على اتفاق بين بلاده وإيران.​

وقال في تصريحات صحافية، "اتفاق سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وأضاف "سنترك في لبعض الوقت"، مردفا "إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن غير العادل ألا تمتلك إيران أي صواريخ باليستية".

وكانت وإيران قد أعلنتا قبل أيام، الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم من المقرر توقيعها في يوم الجمعة.



ومن المتوقع أن تسمح هذه المذكرة بإعادة فتح أمام حركة الملاحة، وأشارت إلى أن وواشنطن ستجريان، خلال 60 يوما من توقيع المذكرة، مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.