طهران تدرس فكرة توقيع بزشكيان وترامب على مذكرة التفاهم

وأضاف بقائي، في معرض تعليقه على إمكانية توقيع الرئيسين على مذكرة تفاهم، وفقا لوكالة " " للأنباء: "لقد طرحت هذه الفكرة بالفعل، ولا تزال قيد الدراسة".

وأكد بقائي أنه "حتى الآن، لم يطرأ أي تغيير على خطط لعقد اجتماع جنيف".



وأكدت أن "فكرة توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة قد تتم بين الرئيس الأمريكي ، ونظيره الإيراني ، إلا أن هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة، في ظل استمرار النقاشات حول الصيغة النهائية للاتفاق".



ويأتي هذا التصريح في وقت تتسارع فيه التطورات، المتعلقة بالاتفاق بين وطهران، وسط حديث متزايد عن قرب التوقيع النهائي، حيث توقع الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء، أن يوقع الاتفاق غدا الخميس أو بعده الجمعة.



وفي وقت سابق، أوضح موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، أن ، وإيران، والوسطاء، يناقشون إمكانية توقيع مذكرة التفاهم "عن بعد"، مبكرا، قد يكون اليوم الأربعاء، بدلا من التوقيع "وجها لوجه" والمقرر يوم الجمعة المقبل.



وذكر الموقع أنه "إذا تم ذلك، سيجري توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا، وستدخل البنود المتعلقة بمضيق هرمز حيز التنفيذ، وقد تقوم الولايات المتحدة، بنشر النص الكامل للاتفاق.