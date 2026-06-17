​واشنطن وطهران توقعان "إلكترونيا" مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب

وقعت وإيران، "إلكترونيا" مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين.

وقال موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين، " وإيران وقعتا إلكترونيا اليوم مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب"، مردفا " مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دخلت حيز التنفيذ".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي وإيران"، مضيفا "تقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم بين والولايات المتحدة بشكل رقمي".

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا قبل أيام، الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم من المقرر توقيعها في يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تسمح هذه المذكرة بإعادة فتح أمام حركة الملاحة، وأشارت إلى أن وواشنطن ستجريان، خلال 60 يوما من توقيع المذكرة، مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.