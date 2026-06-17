حريق في الطوابق العليا من أبراج الإمارات المالية في دبي

وذكرت صحيفة "خليج تايمز"، أن شهود عيان أفادوا برؤية سحب من الدخان تتصاعد من البرج، كما شوهدت ألسنة اللهب البرتقالية تندلع من الطوابق العليا للمبنى.

ووفق المصدر ذاته، وصلت السلطات إلى الموقع في غضون دقائق وتواجدت عدة سيارات شرطة، وتم إغلاق الشارع المؤدي إلى المبنى.



وأشار الموقع إلى أنه تم منع حركة المرور والمشاة من الوصول إلى المنطقة كجزء من تدابير السلامة المتعددة التي تتخذها السلطات.



وأوضحت الصحيفة أن سبب الحريق لا يزال مجهولا في الوقت الذي تواصل فيه السلطات جهودها لإخماده.