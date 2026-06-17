تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران

كشفت الإيرانية، تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة "إلكترونيا" بين وإيران

ووقعت وطهران "إلكترونيا" مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين.

وكانت وإيران قد أعلنتا قبل أيام، الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم من المقرر توقيعها في يوم الجمعة.

نص مذكرة التفاهم بين والولايات المتحدة الأمريكية

اتفقت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معًا وبحسن نية، على ما يلي:

1. تُعلن جمهورية والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهما في الحرب الحالية، بتوقيع هذه المذكرة، وقفًا فوريًا ودائمًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها ، وتتعهد بعدم شن أي حرب أو عمليات عسكرية ضد بعضها البعض من الآن فصاعدًا، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضها البعض، وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته، سيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، بالإضافة إلى الأحكام المتبقية من هذا البند.

2. تتعهد جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما، والامتناع عن التدخل في شؤونهما الداخلية.



3. تتعهد جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون مدة أقصاها 60 يومًا، قابلة للتمديد بالتراضي.



4. فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، تبدأ برفع الحصار البحري المفروض على جمهورية إيران الإسلامية، وأي مضايقات أو عرقلة لها، وتنهي الحصار البحري بالكامل في غضون 30 يومًا. خلال هذه الفترة، يكون حجم حركة السفن متناسبًا مع حجم الحركة الذي كانت عليه قبل الحرب من قبل جمهورية إيران الإسلامية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها العسكرية من المنطقة المحيطة بجمهورية إيران الإسلامية في غضون 30 يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.



5. بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، تتعهد جمهورية إيران الإسلامية، قدر استطاعتها، بتوفير ممر آمن للسفن التجارية، مجاناً، من إلى بحر عُمان وبالعكس، لمدة 60 يوماً فقط. يبدأ تسيير حركة السفن التجارية فوراً، ويُستأنف خلال 30 يوماً، رهناً بإزالة العوائق الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من قِبل جمهورية إيران الإسلامية. وتتعاون جمهورية إيران الإسلامية مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في ، وفقاً للقانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز، وتتشاور مع الدول المطلة الأخرى على الخليج.



6. تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع برنامج نهائي متفق عليه لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية لجمهورية إيران الإسلامية، بمبلغ لا يقل عن 300 مليار دولار أمريكي. تُوضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ هذا البرنامج كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يومًا. وتُقدّم الولايات المتحدة الأمريكية جميع الموافقات والاعفاءات والتراخيص اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.



7. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية برفع جميع العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات ، وقرارات ، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، سواءً كانت أساسية أو ثانوية، وفقًا لجدول زمني يُتفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتُقرّ جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية الجوهرية لمسألة تخفيف العقوبات على النحو المذكور أعلاه، وتُعربان عن نيتهما معالجة هذه المسائل بشكل عاجل في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.



8. تُؤكد جمهورية إيران الإسلامية مجددًا أنها لن تُنتج أو تحصل على أسلحة نووية. اتفقت جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية على تسوية وضع المواد المخصبة المخزنة من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين، ووفقًا للجدول الزمني المحدد في الفقرة 7، على الاقل عن طريق الترقيق في الموقع تحت إشراف . كما اتفق الجانبان على مناقشة مسألة التخصيب، وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة بالاحتياجات النووية لجمهورية إيران الإسلامية، على أساس إطار عمل مُرضٍ يُتفق عليه في الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة. وتُقر جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية الجوهرية للقضايا النووية المذكورة أعلاه، وتُعربان عن نيتهما معالجة هذه القضايا على وجه السرعة في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.



9. تتفق جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية على الحفاظ على الوضع الراهن ريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي؛ وستحافظ جمهورية إيران الإسلامية على الوضع الراهن فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي عقوبات جديدة على إيران، ولن تنشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة.



10. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى رفع العقوبات، بإصدار اعفاءات الاميركية لتصدير النفط الخام الإيراني، والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وجميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل، وما إلى ذلك.



11. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة أموال وأصول جمهورية إيران الإسلامية، المقيدة أو المجمدة، بالكامل للاستخدام عند تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وتتفق الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية على آلية الإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات. وتُتاح هذه الأموال، سواءً كانت مودعة في الحساب الرئيسي أو محولة، بالكامل للدفع إلى أي مستفيد نهائي يُحدده البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية، وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار جميع الموافقات والتصاريح اللازمة في هذا الشأن.



12. تتفق جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه والالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي.



13. عقب توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهناً ببدء تنفيذ البنود ١ و٤ و٥ و١٠ و١١ منها واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات بشأن اتفاق نهائي يقتصر حصراً على البنود المتبقية.



14. يُعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من التابع للأمم المتحدة.