الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في مواجهات مع "حزب الله"

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن الرقيب أول (احتياط) فيلين، سقط في 17 يونيو الجاري، وهو من مدينة ويقاتل في صفوف الفرقة 36، في أثناء المواجهات مع " " جنوبي ، ويبلغ من العمر 29 عاما.وأشار بيان الجيش إلى أنه تم إخطار عائلته بالحادثة، معبرا عن حزنه ومشاركة عائلة القتيل أحزانها وأنه سيواصل دعمها.من جهته، أفادت " " بانفجار عبوة ناسفة خلال عملية راجلة نفذها نائب 36 التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة . وأُصيب نائب قائد الفرقة بجروح متوسطة، وكذلك ضابط آخر وجندي احتياطي.كما أُصيب جندي آخر وجنديان وجندية بجروح طفيفة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن العبوة الناسفة كانت من صنع قوات العدو، بينما لا تزال تفاصيل الحادث قيد التحقيق.