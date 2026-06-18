الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن إيران

أعلن ، اليوم الخميس، عن رفع الحصار البحري عن .

وقالت ، "رفعنا اليوم الحصار البحري عن تماشيا مع توجيهات الرئيس ".

وأضافت "قواتنا لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بالخليج"، مشيرة الى أن "سفن ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق".

وكانت وإيران، وقعتا، أمس الأربعاء، "إلكترونيا" مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين.

يشار الى أن الرئيس الأمريكي أعلن في (12 نيسان 2026) عن فرض حصار على السفن القادمة والمتجهة إلى إيران، فيما اعتبرت أن الإجراء "قرصنة بحرية"، مشددة على تطبيق آلية دائمة للتحكم بمضيق هرمز "بحزم".