البيت الأبيض: لا توجد اتفاقيات تتجاوز مذكرة التفاهم

ونقلت "سي إن إن" عن المتحدثة باسم ، "لا توجد اتفاقيات تتجاوز مذكرة التفاهم لكن مناقشات بشأن الخطوات التالية".

وأضافت "فريقنا المفاوض يأمل التوصل للمزيد من الاتفاقيات بالمحادثات المقبلة"، مشيرة الى أن "المقترحات تتضمن تفاهما بشأن مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم".

وكانت والولايات المتحدة وقعتا، فجر اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم عن بُعد، تفترض إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 شباط الماضي، وتحدد المذكرة الجداول الزمنية لرفع الحصار البحري الأمريكي، واستعادة إيران للملاحة في .