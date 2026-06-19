لمدة 60 يوما.. إيران توقف استيفاء رسوم السفن التجارية في مضيق هرمز

وقال ان تنفيذاً للبند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد، يتعين على السفن التجارية الراغبة في عبور تقديم طلباتها إلى إدارة الممر المائي للخليج الفارسي.واضاف: بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، لن تُستوفى أي رسوم من الراغبين لمدة ستين يوماً، على أن تتكفل حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتغطية هذه النفقات.وتابع: بناءً على ذلك، تم توجيه إدارة الممر المائي للخليج الفارسي إلى التعامل مع الطلبات والرد عليها بسرعة ومنحها أولوية في إطار تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم.مضيفا, نظراً للظروف الخاصة ووجود بعض المخاطر المتعلقة بالسلامة في مسار العبور، وحرصاً على ضمان الملاحة الآمنة ومنع الحوادث البحرية، يتعين على السفن الالتزام بالمسارات والمواعيد التي تُبلَّغ بها، بما يسمح بزيادة حركة العبور تدريجياً.وقال , انه سيتم الإعلان عن الترتيبات التنفيذية والتفاصيل الفنية الخاصة بالعبور عبر مضيق هرمز من خلال إدارة الممر المائي للخليج الفارسي.وختم: أما فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، بما في ذلك إزالة الألغام، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما نص عليه البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد.