حزب الله: إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وسنواصل التصدي

وذكرت عمليات الحزب في بيان عاجل تابعته أن "ادعاءات العدو الإسرائيلي بشأن التزامه بوقف إطلاق النار غير صحيحة"، مبيناً أن "العدو لم يلتزم منذ 27 تشرين الثاني 2024 مروراً بـ 16 نيسان 2026، وصولاً إلى التفاهمات الأخيرة، بأي اتفاق لوقف إطلاق النار".واردفت أن "العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المتعمدة، عبر ارتكاب المجازر واستهداف الأبنية السكنية والبنى التحتية المدنية، فضلاً عن محاولات التوغل والسيطرة على مناطق جديدة داخل الأراضي ".واضافت أن "التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تؤكد عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، إذ أقر مسؤولون عسكريون بعدم وجود هدنة فعلية، مع استمرار العمليات العسكرية في ".وأوضحت أن "العدو يلجأ إلى استهداف المدنيين والقرى الآمنة للتغطية على إخفاقاته في الميدان، بعد فشله في مواجهة المقاومة".وشددت على أن "المقاومة الإسلامية ستبقى في حالة تصدٍ لأي اعتداء، وأن مجاهديها مستمرون بالدفاع عن الأراضي والشعب"، مؤكداً أن "الميدان سيحسم مجريات المواجهة خلال الأيام المقبلة".