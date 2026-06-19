وزير الخارجية اللبناني: مسار الحكومة التفاوضي منفصل عن المسار الإيراني

وقال رجى في تصريحات صحفية ان "الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل شامل يحفظ سيادة البلاد واستقرارها".وقال رجى خلال اتصال هاتفي تلقاه رجّي من وزيرة الخارجية الكندية ، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في والمنطقة، إلى جانب العلاقات الثنائية بين وأوتاوا، مشيرا الى ان الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل شامل يحفظ سيادة البلاد واستقرارها".وتابع، ان "وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، مرحبا بأي اتفاق يسهم في تعزيز الاستقرار في جميع الأراضي ".