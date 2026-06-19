مسؤول امريكي يكشف تفاصيل وقف اطلاق النار بين اسرائيل ولبنان

وأفادت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي أن " وحزب الله اتفقا على وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر بالتوقيت المحلي".وأضافت أن "إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف لإطلاق النار من اليوم".