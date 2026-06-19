الخارجية الايرانية: تأجيل اجتماع اليوم في سويسرا الى موعد اخر

وذكرت الوزارة في تصريحات صحفية انه "نظرا لأن التوقيع على نص مذكرة التفاهم تم إلكترونيا فإن عقد اجتماع لم يعد أمرا ملحا".واضافت انه "نخطط لعقد اجتماع من أجل المفاوضات خلال الأيام المقبلة"، مؤكدة انه "تم تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى ".وتابعت الخارجية الإيرانية ان "المشاورات تجرى حاليا عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي".وواصلت الخارجية الإيرانية ان "بدء مفاوضات الاتفاق النهائي مشروط بتنفيذ أحكام البنود 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم".واختتمت بالقول انه "لا صحة لمزاعم بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق ".