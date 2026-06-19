سفارة العراق في أنقرة تتابع قضية مقتل مواطن عراقي في تركيا

وذكر بيان للوزارة ورد لـ أنه "بتوجيه من وزير الخارجية، وبإشراف سفير جمهورية لدى ، والقنصل العام لجمهورية العراق في إسطنبول ، تواصل في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول متابعة قضية المواطن العراقي بلال علاء في الجمهورية التركية".وأضاف البيان، أن "وفد من في إسطنبول زار ذوي الفقيد، مقدماً التعازي والمواساة، ومعرباً عن خالص التعاطف مع الأسرة، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".وأكد السفير ماجد اللجماوي، خلال اتصال هاتفي مع والد الضحية، بحسب البيان، أن " ووزارة الخارجية تتابعان القضية عن كثب"، مشيراً إلى أن "السفارة قدمت مذكرة رسمية إلى ، وتواصل التنسيق والمتابعة مع الجهات التركية المختصة للكشف عن ملابسات الحادث، والوصول إلى الجناة، وتقديمهم إلى العدالة".وتابع البيان ،أن "وفد القنصلية أجرى زيارة إلى الجهات الرسمية المعنية، شملت وقسم التحقيقات في دار العدالة بمحافظة يلوفا التركية، حيث أبدت الجهات المختصة تعاوناً كاملاً، مؤكدةً استمرار جهودها لكشف الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".