الصحة اللبنانية: 47 شهيدًا و97 مصابًا جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد

أعلنت ، اليوم الجمعة، استشهاد 47 مواطنًا وإصابة 97 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب وشرق البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن "حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق البلاد بلغت 47 شهيدًا و97 مصابًا".

وتشهد مناطق الجنوب في قصف متزايد من قبل الاحتلال الإسرائيلي رغم اعلان التوصل الى اتفاق بشأن وقف اطلاق النار مع وتوقيع مذكرة تفاهم جاء ضمن بنودها إيقاف الضربات الإسرائيلية بشكل كامل على لبنان.