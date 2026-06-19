الشيخ نعيم قاسم: سلاحنا موجَّه للعدو ونمر بأخطر مرحلة بحياتنا في لبنان

وقال الشيخ قاسم في تصريحات صحفية انه "نمر في أخطر مرحلة في وفي أخطر مخطط أمريكي إسرائيلي".واضاف: "ملتزمون بحماية بلدنا وسلاحنا موجه للعدو"، موضحا ان "هدف مخطط الأعداء هو إنهاء مشروع المقاومة"، مبينا أن "المخطط المعمول به اليوم ضدنا هدفه إنهاء المقاومة وشعبها وإعدام وجودها من لبنان بشكل كامل".وتابع، ان "العدو يسعى تنفيذ مخططاته من خلال الحرب الإسرائيلية المجرمة على لبنان التي لا تراعي أي ضوابط بالقتل"، مؤكدا أن "تراجع العدو وأميركا عن اتفاق 27-11 بعد سقوط لأنهم اعتبروا أن موازين القوى تغيرت".وبين: "أنهم عملوا من خلال مخططهم على أن تكون السلطة السياسية هي الواجهة التي تقوم بكل الأعمال التي تؤدي إلى مواجهة المقاومة".وواصل، ان" الاعداء أرادوا إقفال المعابر الجوية والبحرية والبرية لمنع وصول السلاح والتقنيات وكل ما من شأنه أن يقوي المقاومة".ولفت إلى، أن "المخطط عمل على منع الإعمار من أجل أن تبقى الناس مشردة ونازحة وأن تنقلب بيئة المقاومة على المقاومة"، مشيرا إلى أن" الاعداء قاموا بحصار مطبق كي لا نتمكن من المعالجة وكي لا نتمكن من النهوض".