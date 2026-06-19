الاستيطان الفضائي.. باحثون روس ينجحون بإنتاج محاصيل زراعية في القطب الجنوبي

وأكد سان التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أندريه رودسكوي، أن النباتات المزروعة ضمن مجمعات زراعية مغلقة ومتحكم بظروفها البيئية حققت إنتاجاً مستقراً على مدى عدة سنوات، ما يعزز إمكانية الاعتماد على هذه التقنيات في البيئات القاسية والمعزولة.وشمل المشروع، الذي نُفذ خلال المدة بين عامي 2020 و2026، إنشاء ثلاث زراعية متطورة في محطة "فوستوك"، بالتعاون بين عدد من المؤسسات العلمية الروسية المتخصصة في أبحاث الزراعة والطب الحيوي والبيئات القطبية.وتمكن الباحثون من زراعة 21 نوعاً نباتياً و235 صنفاً من الخضراوات والبطيخ، حيث أظهرت العديد من الأصناف قدرة عالية على التكيف والإنتاجية رغم الظروف المناخية القاسية التي تشهدها المحطة.وأكدت المشرفة العلمية للمشروع غايان بانوفا أن التكنولوجيا المستخدمة توفر بيئة مثالية للنباتات من حيث الإضاءة والهواء ومنطقة الجذور، ما يتيح لها تحقيق أعلى مستويات النمو والإنتاج.وأضافت، أن المشروع لم يقتصر على توفير الغذاء الطازج للعاملين في المحطة، بل أسهم أيضاً في تحسين حالتهم النفسية، إذ أصبحت البيوت الزجاجية مساحة يقصدها أفراد البعثات لمتابعة نمو النباتات والتخفيف من آثار العزلة.وأشار الباحثون إلى أن الظروف البيئية في محطة "فوستوك"، التي تقع على ارتفاع 3488 متراً فوق سطح البحر، تشبه إلى حد كبير التحديات المتوقعة في المستوطنات البشرية المستقبلية على القمر والمريخ، ما يجعلها منصة مثالية لاختبار أنظمة دعم الحياة والإنتاج الغذائي خارج الأرض.ويأمل العلماء أن تسهم نتائج المشروع في تطوير تقنيات الزراعة الفضائية وتعزيز فرص الاستيطان البشري طويل الأمد في البيئات غير المأهولة.