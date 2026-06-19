الطاقة الذرية: بدء صيانة خط الكهرباء الرئيسي لمحطة زابوروجيه النووية

وذكرت الوكالة أن فرق الصيانة باشرت أعمال الإصلاح، فيما سيواصل مفتشو الوكالة مراقبة سير العمل على ضفتي نهر ، مشيرة إلى أن المهمة معقدة ومن المتوقع أن تستغرق عدة أيام نظراً لوقوع الجزء المتضرر من الخط فوق النهر مباشرة.من جانبه، أكد مدير عام أن بدء أعمال الإصلاح يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلامة والأمن النوويين، مجدداً الدعوة إلى حماية العاملين في المنشآت النووية وتمكينهم من أداء مهامهم الحيوية بعيداً عن أي هجمات أو تهديدات في ظل النزاع القائم.