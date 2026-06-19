الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا ويعتقل راعي أغنام

وقالت المصادر إن القوة الإسرائيلية، المؤلفة من عدة آليات عسكرية، توغلت بين قريتي العارضة ومعرية في ساعات الصباح، حيث اعتقلت أحد الرعاة أثناء وجوده في ، واقتادته إلى مركز للتحقيق.وأضافت أن القوات الإسرائيلية أفرجت عن بعد احتجازه والتحقيق معه لعدة ساعات، مشيرة إلى أن الحادثة تأتي ضمن سلسلة عمليات توغل واعتقالات نفذتها القوات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية في مناطق متفرقة من ريفي المحاذيين للجولان السوري المحتل.