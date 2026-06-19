ترامب يأسف لاصابة المرشد الايراني: خامنئي الابن يختلف عن والده

وقال ، في تصريح لموقع أكسيوس، إنه يعتقد أن ما تشهده يمثل “تغييراً للنظام”، مضيفاً أن مجتبى “يختلف عن والده ويتمتع بقدر من الشجاعة”. كما أشار إلى أنه لم يتحدث مع المرشد الإيراني الجديد حتى الآن.وأضاف ترامب أن الحصار البحري كان عاملاً رئيسياً في دفع إيران إلى طاولة المفاوضات، معتبراً أن مذكرة التفاهم المطروحة قد ترقى إلى “استسلام إيراني غير مشروط”، فيما حذر من أن إطالة أمد الحرب كان من الممكن أن تقود إلى ركود اقتصادي عالمي.