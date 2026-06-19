ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال سليماني ودور إسرائيل في العملية

وقال ، إن كانت جزءاً من العملية وعملت عليها مع لمدة 30 يوماً، لكنها أبلغت قبل التنفيذ بيوم واحد بأنها لن تشارك في الهجوم، مضيفاً أن القوات الأميركية نفذت العملية بمفردها وحققت ما وصفه بـ”الهجوم من الأخطاء”.وأضاف ترامب أن سليماني كان “ذكياً وجنرالاً قوياً للغاية”، لكنه اعتبره مسؤولاً عن مقتل وإصابة آلاف الجنود، مدعياً أنه كان يخطط لاستهداف خمس قواعد عسكرية أميركية، وأن قرار اغتياله جاء قبل أسبوع واحد من تنفيذ تلك الهجمات المزعومة.