أزمة بين ترامب وميلوني تتصاعد.. إيطاليا تلغي زيارة رسمية

جاء ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن رئيسة الوزراء الإيطالية ، بعد قمة مجموعة السبع.وقال تاياني، في منشور على منصة «إكس»، نقلته شبكة « نيوز» الأمريكية إن «الكلمات الخطيرة والمسيئة التي وجهها الرئيس إلى رئيسة الوزراء تُسيء إلى بأكملها»، معلناً إلغاء زيارته إلى المقررة يومي 21 و22 يونيو/حزيران.وكان من المقرر أن يشارك وزير الخارجية الإيطالي في إيطاليا–الولايات المتحدة للأعمال والاستثمار والعلوم والابتكار في مدينة بولاية فلوريدا، حيث كان من المنتظر أن يلقي وزير الخارجية الأمريكي كلمة خلال المنتدى.وجاء القرار بعد تصريحات أدلى بها ترامب لوسيلة إعلام إيطالية قال فيها إن ميلوني «توسلت» إليه لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في وقت سابق من الأسبوع.وقال ترامب لقناة «لا7» الإيطالية: «كانت تريد صورة معي بشدة. لم أكن لألتقطها، لكنني شعرت بالشفقة عليها. ربما هي سعيدة لأنني تحدثت معها. لم يكن عليّ أن أتحدث معها».وأضافت، وفقاً لوكالة رويترز: "أنا مندهشة بصراحة. لا أعرف لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة تجاه حلفائه؛ وهذه ليست المرة الأولى أيضاً".كما قالت: "لا يسعني إلا أن أقول إن الأمر مخيب للآمال، لأنه لا يُظهر القدر نفسه من الحزم تجاه أعداء الغرب والولايات المتحدة، الذين يعامل قادتهم بتساهل أكبر بكثير".