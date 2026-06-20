عراقجي يتوجه إلى سويسرا لبدء المفاوضات مع واشنطن

وأفاد مصدر مطلع لموقع "أكسيوس" أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى لإجراء الجولة الأولى من المحادثات النووية بين والولايات المتحدة، والتي تأتي في إطار فترة مناقشات تستمر 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق.كما يتواجد بالفعل ، صهر الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص، في سويسرا تمهيدا لهذه المفاوضات.وفي المقابل، يخطط وزير الخارجية عراقجي للانضمام إلى الوفد الأمريكي يوم السبت، إلا أن المصادر أكدت أن هذه الخطة لا تزال قابلة للتغيير.وشددت على أن تنفيذ وقف إطلاق النار في يمثل أولوية حاسمة، حيث تشترط إيران رؤية أدلة ملموسة على سريان وقف الأعمال العدائية بين و" " عمليا، قبل المضي قدما في المرحلة التالية من الدبلوماسية والشروع في الرحلة.ويأتي هذا التشديد الإيراني في ظل أهمية بالغة توليها طهران لخفض التصعيد الإقليمي، حيث أبلغ عراقجي العديد من نظرائه الأجانب أن ضمان دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي هو شرط أساسي لاستمرار المفاوضات النووية.