الدفاع المدني اللبناني: 16 شهيدا و12 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على النبطية

وذكر الدفاع ان الفرق اجلت 47 مواطنا و12جريحا ونقلنا جثامين 16 شهيدا إثر اعتداءات على النبطية".واشار الى ان "الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة النبطية في جنوب البلاد، اسفرت عن وقوع 16 شهيداً و12 جريحاً اليوم".