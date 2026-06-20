غموض حول المفاوضات.. إيران تنفي توجه عراقجي الى سويسرا

وأضاف: "الوزير عراقجي سيلتقي الباكستاني خلال زيارته إلى ولم يسافر الى ".ولفت إلى أن زيارة وزير داخلية باكستان إلى طهران تأتي استكمالا لجهود في المحادثات بين وطهران.وفي وقت سابق ذكرت مصادر لموقع "أكسيوس" أن عراقجي يتوجه إلى سويسرا لإطلاق محادثات نووية مع الأمريكيين حاملا معه شرط وقف إطلاق النار بين ولبنان من أجل إطلاق تلك المحادثات.