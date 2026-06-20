بقوة 5.8 درجات.. زلزال يضرب جزيرة كريت في اليونان

وذكر أن الهزة وقعت على عمق 13 كيلومتراً، وحدد مركزها على بعد نحو 69 كيلومتراً جنوب غربي مدينة ريثمنو في جزيرة .وشعر سكان عدد من المناطق بالهزة الأرضية، فيما تتابع السلطات المختصة تقييم الوضع ورصد أي تداعيات محتملة للزلزال.