عبر محطة إيرانية.. انطلاق أول شحنة ترانزيت سككي من العراق إلى أفغانستان

قال للسكك الحديدية في منطقتي أراك وكرمانشاه ، عن تشغيل أولى شحنات الترانزيت السككي المشترك من باتجاه عبر محطة كرمانشاه للبضائع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير ممرات النقل الدولية وتعزيز دور في الترانزيت الإقليمي.وأضاف تركي في تصريح لوكالة "إرنا" اليوم السبت: "أن هذه الشحنة وبعد دخولها عبر المعابر الغربية للبلاد وإتمام العمليات اللوجستية في محطة كرمانشاه للبضائع، قد نُقلت إلى شبكة السكك الحديدية الايرانية، حيث ستواصل مسارها عبر الخطوط الحديدية الوطنية باتجاه الحدود الشرقية وصولا إلى وجهتها النهائية في أفغانستان".وأوضح المدير العام للسكك الحديدية في منطقتي أراك وكرمانشاه: "إن هذا الحدث يعد منعطفا هاما في تفعيل الطاقات المعطلة في محور غرب البلاد وتطوير الترانزيت السككي الدولي".وأردف: "إن تحقيق عملية النقل الدولية هذه هو ثمرة المتابعات المستمرة والتخطيط التخصصي والتنسيقات الواسعة التي أجرتها سكك حديد كرمانشاه مع أصحاب البضائع وشركات النقل والدوائر وغيرها من الجهات ذات الصلة".واختتم: "هذه الخطوة تأتي في إطار السياسات الكبرى لسكك حديد الرامية إلى جذب شحنات الترانزيت وتطوير النقل المشترك وهو ما سيمهد الطريق لزيادة حجم التبادلات التجارية عبر المسارات السككية للبلاد".