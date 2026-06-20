وفد ايراني يتوجه إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ التفاهمات

وقالت الخارجية الإيرانية إن البند الأول في مذكرة التفاهم يعد الأهم، معتبرة أن الطرف المقابل أخل بالتزامه المتمثل بإجبار الكيان الصهيوني على وقف اعتداءاته على .وأضافت أن الوفد سيبحث آليات تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم ومتابعة الخطوات المتعلقة بها خلال المباحثات المرتقبة في .وتابعت "على الإسراع بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإلا فإنها ستواجه مشكلات".