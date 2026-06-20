فانس: لا يوجد دليل على إغلاق إيران لمضيق هرمز

وقال فانس: " لا دليل على إغلاق لمضيق هرمز".وفي وقت سابق، اعلن مقر خاتم الانبياء الاسراني عن اغلاق .وذكر بيان للمقر انه "سيتم اغلاق مضيق هرمز نظراً لخرق للبند الأول من مذكرة التفاهم".بدورها، اشارت الخارجية الإيرانية، الى أن "وفداً إيرانياً غادر إلى لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم".وأضافت أن "البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم والطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار الكيان الصهيوني على وقف اعتداءاته على "، مؤكدة أن على "أميركا الإسراع بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإلا فإنها ستواجه مشكلات".