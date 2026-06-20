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فانس: لا يوجد دليل على إغلاق إيران لمضيق هرمز
دوليات
2026-06-20 | 09:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
84 شوهد
اعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم السبت، بانه لا يوجد دليل على إغلاق
إيران
لمضيق هرمز.
وقال فانس: " لا دليل على إغلاق
إيران
لمضيق هرمز".
وفي وقت سابق، اعلن مقر خاتم الانبياء الاسراني عن اغلاق
مضيق هرمز
.
وذكر بيان للمقر انه "سيتم اغلاق مضيق هرمز نظراً لخرق
أمريكا
للبند الأول من مذكرة التفاهم".
بدورها، اشارت الخارجية الإيرانية، الى أن "وفداً إيرانياً غادر إلى
سويسرا
لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم".
وأضافت أن "البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم والطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار الكيان الصهيوني على وقف اعتداءاته على
لبنان
"، مؤكدة أن على "أميركا الإسراع بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإلا فإنها ستواجه مشكلات".
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