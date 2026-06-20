محادثات تقنية أمريكية – إيرانية غداً في سويسرا



أعلنت ، اليوم السبت، أن محادثات تقنية بين وإيران ستعقد يوم غد في منطقة بورغنشتوك بسويسرا.

وذكرت الوزارة أن المحادثات ستجري برعاية مشتركة من باكستان وقطر، بصفتهما دولتين وسيطتين في هذا المسار.



وأشارت إلى أن اللقاءات تهدف إلى بحث الملفات التقنية ذات الصلة بين الجانبين في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية.