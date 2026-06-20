‏نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بوقف النار في لبنان

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، انه "بإيعاز من نتنياهو وكاتس (وزير الدفاع في يسرائيل كاتس) يوقف الجيش إطلاق النار في ".وأضافت "لكن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها".يأتي ذلك بعد أعلن مقر خاتم الايراني، اليوم السبت، اغلاق نظراً لخرق للبند الاول من مذكرة التفاهم.وذكر بيان للمقر، انه "نظرًا لخرق أمريكا الصارخ للوعد والإخلال بالعقد فيما يتعلق بعدم تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وردًا على الانتهاك المستمر والمتواصل لوقف إطلاق النار من قِبَل الكيان الصهيوني في ، والقتل الوحشي وتشريد مئات الآلاف من الشعب المظلوم في هذه الأرض، وكذلك نظرًا لعدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيونية من جنوب لبنان، تُعلن لخاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية".واشار البيان إلى أن "هذه الخطوة الأولى تأتي ردًا على إخلال العدو بتعهداته، وإذا استمر العدوان، فسيتم التخطيط لخطوات أخرى واتخاذها لإجبار العدو على الوفاء بالتزاماته".