قطر تعلن بدء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا

وقال مستشار رئيس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الأطراف المشاركة شكّلت مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، بما يشمل مختلف الملفات التي تناولتها مذكرة التفاهم، إلى جانب فرق متابعة تُعنى بتنفيذ ما يتم التوصل إليه ورصد التقدم المحرز وصولاً إلى إبرام اتفاق نهائي.وأضاف أن هذه الخطوات تعكس التزام الأطراف بمواصلة العملية التفاوضية بحسن نية والعمل على التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.وبدأت في سويسرا، اليوم الأحد، اللقاءات التمهيدية للمحادثات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني، بمشاركة ممثلين عن وإيران وقطر وباكستان، تمهيدا لانطلاق جولة جديدة من المباحثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.وأفاد التلفزيون الرسمي الباكستاني بأن الاجتماعات التقنية انطلقت بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربع، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات قد تستمر حتى يوم الاثنين.وكانت السويسرية قد أعلنت اكتمال وصول وفود الولايات المتحدة وإيران والوسطاء المشاركين إلى سويسرا، إيذانا ببدء المحادثات المرتقبة، وسط آمال بإحراز تقدم في الملفات المطروحة.ووصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في افتتاح المباحثات بين وطهران، فيما ذكرت وكالة "إيرنا" أن الوفد الإيراني توجه إلى سويسرا لإجراء مشاورات تقنية تركز على آليات تنفيذ مذكرة التفاهم.ويضم الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب مسؤولين من البنك المركزي وقطاع النفط، بينما يشارك عن الجانب الأمريكي المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما تحضر قطر وباكستان بصفتهما طرفين وسيطين في المحادثات.كما أعلن الباكستاني وصول شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير إلى سويسرا للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوى المرتبطة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.وفي السياق، أفادر مصدر دبلوماسي غربي، بأنه لا تأكيدات حتى الآن على مشاركة لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي، في المحادثات.وصرّح غروسي بأنه التقى وزير الخارجية السويسري للاطلاع على المستجدات بشأن إيران والمسار المستقبلي والدور المحوري للوكالة، مضيفا أنه من الضروري منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح في هذه اللحظة الحاسمة.وفي السياق، أفاد التلفزيون الإيراني بأن اللقاءات التي سيعقدها الوفد الإيراني مع وفدي قطر وباكستان ستحدد آلية عقد الاجتماع الرئيسي مع الوفد الأمريكي، مشيرا إلى أن المشاورات ستتناول أيضا سبل إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.ونقلت وكالة "إيرنا" عن المتحدث باسم بقائي قوله إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة.وأوضح بقائي أن اجتماعات بورغنشتوك ستستمر ليوم واحد، وتتضمن جلستين صباحية ومسائية، لافتا إلى أن الوفد الإيراني سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفدين القطري والباكستاني بصفتهما وسيطين في المباحثات.وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن كذلك اجتماعا مشتركا يضم وفدي إيران والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين عن قطر وباكستان، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار تنفيذ مذكرة التفاهم ومناقشة القضايا المطروحة على جدول المباحثات، مشددا على أن تنفيذ أي وثيقة أهم من مجرد التوقيع عليها.ويتصدر الملف اللبناني جدول أعمال المحادثات، بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" عن دبلوماسي مطلع أن جلسة طارئة خُصصت للبنان أُدرجت في صدارة المناقشات، لتكون أولى القضايا التي يبحثها الوفدان الأمريكي والإيراني.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم الأحد إن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم رهن بتنفيذ 5 بنود أحدها يتعلق بإنهاء الحرب في كل الجبهات. وأضافت "أن الكيان الصهيوني يواصل انتهاك التزاماته وهذا الموضوع هو المحور الرئيسي لمحادثات اليوم".من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، قبيل توجهه إلى سويسرا، إن إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في لبنان يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمباحثات، في ظل تجدد الضربات الإسرائيلية للأراضي .ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف العمليات العسكرية في لبنان، مع التأكيد على بقاء القوات الإسرائيلية في مواقع انتشارها الحالية، في حين يتمسك بربط وقف هجماته بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.بالتوازي، تواصل تكثيف غاراتها على ، وقد أسفرت المواجهات التي اندلعت منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم 47 قتيلا في لبنان وستة جنود إسرائيليين، من بينهم ضابط رفيع.