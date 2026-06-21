Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ألمانيا تخطف فوزا قاتلا من ساحل العاج في كأس العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قطر تعلن بدء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا

دوليات

2026-06-21 | 08:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قطر تعلن بدء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا
المصدر:
الجزيرة نت
43 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت دولة قطر انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب قطر وباكستان، معربة عن أملها في أن تمهد الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج جميع القضايا الواردة في مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الأطراف المشاركة شكّلت مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، بما يشمل مختلف الملفات التي تناولتها مذكرة التفاهم، إلى جانب فرق متابعة تُعنى بتنفيذ ما يتم التوصل إليه ورصد التقدم المحرز وصولاً إلى إبرام اتفاق نهائي.

وأضاف أن هذه الخطوات تعكس التزام الأطراف بمواصلة العملية التفاوضية بحسن نية والعمل على التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.

وبدأت في سويسرا، اليوم الأحد، اللقاءات التمهيدية للمحادثات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، تمهيدا لانطلاق جولة جديدة من المباحثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.

وأفاد التلفزيون الرسمي الباكستاني بأن الاجتماعات التقنية انطلقت بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربع، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات قد تستمر حتى يوم الاثنين.

اكتمال وصول الوفود
وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعلنت اكتمال وصول وفود الولايات المتحدة وإيران والوسطاء المشاركين إلى سويسرا، إيذانا ببدء المحادثات المرتقبة، وسط آمال بإحراز تقدم في الملفات المطروحة.

ووصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في افتتاح المباحثات بين واشنطن وطهران، فيما ذكرت وكالة "إيرنا" أن الوفد الإيراني توجه إلى سويسرا لإجراء مشاورات تقنية تركز على آليات تنفيذ مذكرة التفاهم.

ويضم الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب مسؤولين من البنك المركزي وقطاع النفط، بينما يشارك عن الجانب الأمريكي المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما تحضر قطر وباكستان بصفتهما طرفين وسيطين في المحادثات.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني وصول رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير إلى سويسرا للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوى المرتبطة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وفي السياق، أفادر مصدر دبلوماسي غربي، بأنه لا تأكيدات حتى الآن على مشاركة المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي، في المحادثات.

وصرّح غروسي بأنه التقى وزير الخارجية السويسري للاطلاع على المستجدات بشأن إيران والمسار المستقبلي والدور المحوري للوكالة، مضيفا أنه من الضروري منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح في هذه اللحظة الحاسمة.

لقاء الوفدين الأمريكي والإيراني
وفي السياق، أفاد التلفزيون الإيراني بأن اللقاءات التي سيعقدها الوفد الإيراني مع وفدي قطر وباكستان ستحدد آلية عقد الاجتماع الرئيسي مع الوفد الأمريكي، مشيرا إلى أن المشاورات ستتناول أيضا سبل إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.

ونقلت وكالة "إيرنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة.
وأوضح بقائي أن اجتماعات بورغنشتوك ستستمر ليوم واحد، وتتضمن جلستين صباحية ومسائية، لافتا إلى أن الوفد الإيراني سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفدين القطري والباكستاني بصفتهما وسيطين في المباحثات.

وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن كذلك اجتماعا مشتركا يضم وفدي إيران والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين عن قطر وباكستان، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار تنفيذ مذكرة التفاهم ومناقشة القضايا المطروحة على جدول المباحثات، مشددا على أن تنفيذ أي وثيقة أهم من مجرد التوقيع عليها.

لبنان يتصدر المحادثات
ويتصدر الملف اللبناني جدول أعمال المحادثات، بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" عن دبلوماسي مطلع أن جلسة طارئة خُصصت للبنان أُدرجت في صدارة المناقشات، لتكون أولى القضايا التي يبحثها الوفدان الأمريكي والإيراني.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم الأحد إن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم رهن بتنفيذ 5 بنود أحدها يتعلق بإنهاء الحرب في كل الجبهات. وأضافت "أن الكيان الصهيوني يواصل انتهاك التزاماته وهذا الموضوع هو المحور الرئيسي لمحادثات اليوم".

من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، قبيل توجهه إلى سويسرا، إن إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في لبنان يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمباحثات، في ظل تجدد الضربات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف العمليات العسكرية في لبنان، مع التأكيد على بقاء القوات الإسرائيلية في مواقع انتشارها الحالية، في حين يتمسك حزب الله بربط وقف هجماته بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

بالتوازي، تواصل إسرائيل تكثيف غاراتها على جنوب لبنان، وقد أسفرت المواجهات التي اندلعت منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم 47 قتيلا في لبنان وستة جنود إسرائيليين، من بينهم ضابط رفيع.
 
أول تواصل رسمي
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن الاجتماعات تمثل أول تواصل رسمي بين الأطراف منذ توقيع مذكرة التفاهم، معتبرة أنها تشكل محطة مهمة لبحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفق عليها نحو مراحل أكثر تقدما.

وأضافت أن الوفد الباكستاني سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش المحادثات لتأكيد التزام إسلام آباد بالحوار والنهج المتوازن، ودعم الجهود الهادفة إلى استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لتوقيع المذكرة.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الداخلية الباكستاني عن تفاؤله بنتائج المحادثات الجارية، قائلا إن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، معربا عن أمله أن تفضي اجتماعات سويسرا إلى نتائج إيجابية وبناءة.

كما أبدى وزير الداخلية الإيراني تفاؤله بمسار المحادثات، مؤكدا أن الأجواء إيجابية وأن العمل يتقدم في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن استئناف المفاوضات في سويسرا يهدف إلى المضي قدما في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة.

وتأتي المحادثات في أعقاب الاتفاق الإطاري الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، حيث يسعى الجانبان خلال مهلة تمتد 60 يوما إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن القضايا الفنية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في خطوة تحمل تداعيات واسعة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

غير أن مسار المفاوضات يواجه تحديات متزايدة بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إلى جانب التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الإستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

وكان من المقرر أن يصل فانس إلى سويسرا الجمعة، إلا أن زيارته تأجلت نتيجة تطورات الأوضاع الأمنية في لبنان وإرجاء الوفد الإيراني مشاركته قبل أن يؤكد لاحقا حضوره المفاوضات.

وفي ملف مضيق هرمز، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الملاحة في المضيق مستمرة بصورة طبيعية، نافية صحة بيان الحرس الثوري الذي أعلن إغلاقه ردا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان، كما شدد فانس على أن شحنات نفطية ضخمة عبرت المضيق خلال الأيام الأخيرة دون انقطاع.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
Play
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
Play
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
Play
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
بال 90
Play
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
Play
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
Play
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
Play
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
Play
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Live Talk
Play
Live Talk
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
Play
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
Play
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
Play
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
Play
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
Play
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
Play
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
بال 90
Play
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
Play
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
Play
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
Play
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
Play
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Live Talk
Play
Live Talk
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
Play
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
Play
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
Play
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17

اخترنا لك
انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا
10:59 | 2026-06-21
عرض أمريكي جديد لإيران.. تفتيش المنشآت النووية مقابل الأموال المجمدة
10:47 | 2026-06-21
بالفيديو.. عراقجي يتجاهل فانس
10:24 | 2026-06-21
إسرائيل: وقف اطلاق النار هش وسنواصل القتال لحماية الشمال
10:15 | 2026-06-21
الوفد الايراني يرفض التقاط صورة مشتركة مع الوفد الامريكي في سويسيرا
09:48 | 2026-06-21
ترامب: ملف حزب الله سيسلم الى سوريا.. "إسرائيل" تهدم المباني فقط في لبنان
09:36 | 2026-06-21

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.