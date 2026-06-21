موجة حر قياسية تضرب فرنسا وتعطل فعاليات “عيد الموسيقى”

وتسببت الأجواء الحارة في إلغاء عدد من الحفلات ضمن النسخة الخامسة والأربعين من الحدث الموسيقي الذي يجمع فنانين محترفين وهواة في الشوارع والحانات، فيما اختارت مدن كبرى مثل وليون وستراسبورغ الإبقاء على الفعاليات، معتبرة أن تنظيمها أفضل من إلغائها لتفادي التجمعات العفوية غير المنضبطة.وفي باريس وضواحيها، أعلنت السلطات نشر 4800 عنصر من الشرطة والدرك، إلى جانب 2500 مسعف لتأمين الاحتفالات، مع منع التجمعات على أجزاء من ضفاف للحد من المخاطر.كما شملت الإجراءات حظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة بالمناطق الخاضعة للإنذار الأحمر وبعض مناطق الإنذار البرتقالي، إضافة إلى توجيهات حكومية بعدم بيع المشروبات الكحولية خلال الفعاليات الرسمية، في إطار خطة طوارئ لمواجهة موجة الحر.وأكدت وزيرة الفرنسية أن شرب الكحول في الطقس الحار يزيد من خطر الجفاف، فيما حذّر خبراء من أن التغير المناخي ساهم في زيادة شدة وتكرار موجات الحر في أوروبا، التي تشمل أيضاً وإسبانيا خلال الأسبوع الجاري.