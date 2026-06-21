انطلاق محادثات أمريكية – إيرانية مباشرة في سويسرا

وذكرت تقارير، أن المفاوضات بين الجانبين انطلقت رسمياً في المدينة الواقعة على ضفاف بحيرة لوسيرن، وسط أجواء سياسية متوترة في المنطقة.وفي سياق متصل، وصف الباكستاني هذا اليوم بأنه “يوم عظيم من أجل السلام العالمي”.