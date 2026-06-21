ترامب يهدد: اذا اغلقت ايران مضيق هرمز فلن يتمكن مفاوضوها من العودة لبلدهم

وقال في مقابلة مع قناة “ نيوز”، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق مع ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حركة حماس “لا تسبب الكثير من المشاكل حالياً في غزة”.وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن قد تفرض رسوماً على عبور السفن في ، مع احتمال السيطرة عليه إذا اقتضت الضرورة.وتابع ترامب أن قد تتحول إلى “الملاك الحارس” للمضيق وتأخذ نسبة من عائدات النفط، محذراً من أن إغلاقه من قبل إيران قد يؤدي إلى “القضاء على البلاد”.