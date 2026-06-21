ترامب: ملف حزب الله سيسلم الى سوريا.. "إسرائيل" تهدم المباني فقط في لبنان

وأضاف في تصريحات لفوكس نيوز، أنه يشعر بخيبة أمل تجاه ، قائلاً إنها “لا تستطيع فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان”.وفي ما يتعلق بإيران، شدد ترامب على ضرورة أن توقف “فوراً” دعمها لما وصفها بـ“الوكلاء” في ، محذراً من أنه في حال استمرار ذلك فإن قد “تضرب بقوة مجدداً”.