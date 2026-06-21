إسرائيل: وقف اطلاق النار هش وسنواصل القتال لحماية الشمال

ونقلت وسائل إعلامية عن الإسرائيلي من في تصريح تابعته ، ان "وقف إطلاق النار هش وحزب الله تلقى ضربة قوية وهو في مأزق".وأضاف "سنواصل القتال لحماية الشمال وعملياتنا في منطقة علي الطاهر تساعد في ذلك".